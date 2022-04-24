Артем Ребров: Карпин и «Ростов» всегда были непростым орешком для «Спартака»

Экс-голкипер московского «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Валерий Георгиевич и «Ростов» всегда были непростым орешком для нас. Тем более не надо забывать: в воротах ростовчан сегодня сыграет мой хороший друг Серега Песьяков», - написал Ребров в своем телеграм-канале.

Матч «Спартак» - «Ростов» состоится сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.