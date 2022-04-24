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Карраскаль дал совет детским тренерам в России

Футболист перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» за шесть миллионов евро
24 апреля 2022 15:15
автор: Александр Поволоцкий

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил работу тренеров в детском футболе в России.

Напомним, что 23-летний футболист выступает за армейцев с февраля 2022 года на правах аренды.

«Считаю, что мальчишки должны постоянно пробовать дриблинг, различные виды ударов, технических приёмов. Если бы я был тренером - всегда бы кричал им: «Играйте вперед, а не назад». Не все станут технарями, но все сумеют прибавить в этих навыках, для современного футбола это важно. А когда ребятам не разрешают этого делать, они вырастают обычными игроками, без изюминки», — цитирует Карраскаля пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что Карраскаль принадлежит «Ривер Плейт». В текущем сезоне РПЛ хавбек провел семь матчей, в которых забил один гол.

источник: ПФК ЦСКА
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