Карраскаль дал совет детским тренерам в России

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил работу тренеров в детском футболе в России.

Напомним, что 23-летний футболист выступает за армейцев с февраля 2022 года на правах аренды.

«Считаю, что мальчишки должны постоянно пробовать дриблинг, различные виды ударов, технических приёмов. Если бы я был тренером - всегда бы кричал им: «Играйте вперед, а не назад». Не все станут технарями, но все сумеют прибавить в этих навыках, для современного футбола это важно. А когда ребятам не разрешают этого делать, они вырастают обычными игроками, без изюминки», — цитирует Карраскаля пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что Карраскаль принадлежит «Ривер Плейт». В текущем сезоне РПЛ хавбек провел семь матчей, в которых забил один гол.