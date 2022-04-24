Салихамиджич заявил, что Левандовски будет играть в «Баварии» и в следующем сезоне

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски не покинет команду во время летнего трансферного окна.

«Продать Левандовски, если «Барселона» предложит 40-50 млн евро? Нет. Останется ли он в команде? Да, у него контракт до 2023 года», - приводит слова Салихамиджича Sky90.

Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий попал в сферу интересу «ПСЖ» и «Барселоны». Более того, в Испании писали, что он уже согласовал личный контракт с каталонским грандом.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски отыграл во всех турнирах 42 матча, забил 47 голов и отдал шесть голевых передач.