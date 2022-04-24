«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря голу Ломовицкого

В матче 26-го тура чемпионата России «Рубин» оказался сильнее тульского «Арсенала». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанского клуба.
Единственный гол на 22-й минуте забил Александр Ломовицкий.
Таким образом, команда Леонида Слуцкого с 29 очками поднялась на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Миодрага Божовича расположились на 13-й строчке, имея в своем активе 28 очков.
В следующем туре «Рубин» примет дома «Сочи» (30 апреля), а «Арсенал» на своем стадионе сыграет с «Нижним Новгородом» (2 мая).
источник: «Советский спорт»