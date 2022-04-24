«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря голу Ломовицкого

От Могильного до Капризова: все россияне, набиравшие 100 и более очков за сезон в НХЛ

Кирилл Капризов после гола и трех передач в недавнем матче с «Сиэтлом» набрал 101 очко в чемпионате НХЛ-2021/22. До него трехзначный рубеж в рамках одного заокеанского сезона преодолевали только шестеро россиян.