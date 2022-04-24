Глушаков забил девятый гол в сезоне РПЛ, отличившись в игре с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отличился в матче 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Он сравнял счет, реализовав пенальти на 45-й минуте. Для 35-летнего футболиста этот гол стал девятым в текущем сезоне. Это лучший результат Глушакова с сезона-2016/17. В том чемпионате хавбек забил за «Спартак» восемь мячей в 25 матчах.

Больше всего мячей Денис забил в сезоне 2011/2012. В 37 матчах полузащитник отличился одиннадцать раз.

Отметим, что всего на счету Глушакова стало 58 голов в чемпионатах России.