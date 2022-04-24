«Химки» продлили серию без поражений, обыграв дома «Крылья Советов»

Матч 26-го тура чемпионата России между «Химками» и «Крыльяи Советов» завершился победой подмосковной команды со счетом 3:1.

Авторами голов в составе хозяев стали хавбеки Денис Глушаков (45-я минута), Резиуан Мирзов (50) и форвард Илья Садыгов (88). Еще один мяч в свои ворота отправил Александр Солдатенков (90). «Крылья» ответили точным ударом Максима Глушенкова (29).

Отметим, что самарский клуб с 44-й минуты играл в меньшинстве. С поля за вторую желтую карточку был удален Денис Якуба. На 61-й Гленн Бейл оставил гостей вдевятером.

Таким образом, »Химки» набрали 28 очков и распологаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. »Крылья» идут седьмыми (38 очков).

1 мая «Крылья Советов» сыграют в гостях со «Спартаком», а «Химки» примут «Уфу».

Чемпионат России

26-й тур

«Химки» – «Крылья Советов» (Самара) – 4:1 (1:1)

Голы: Глушаков, 45; Мирзов, 50; Садыгов, 88; Солдатенков, 90 - Глушенков, 29.