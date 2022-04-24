«Ростов» - «Спартак». Соболев выйдет в стартовом составе красно-белых

«Ростов» и московский «Спартак» назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
«Ростов»: Песьяков, Калинин, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.
«Спартак»: Максименко, Чернов, Жиго, Джикия, Кофрие, Классен, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев, Соболев.
В текущем сезоне чемпионата России команда Валерия Карпина занимает девятое место, набрав 31 очко. У москвичей – столько же, однако, подопечные Паоло Ваноли уступают донскому клубу по дополнительным показателям.
источник: РПЛ