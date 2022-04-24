Нойер продлит соглашение с «Баварией» до 2024 года

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продлит контракт с мюнхенским клубом.

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, соглашение с футболистом будет рассчитано до 2024 года. Отметим, что действующий контракт вратаря с «Баварией» истекает в июне 2023-года.

Добавим, что в составе мюнхенской команды Мануэль стал десятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Нойер провел 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 мяча.