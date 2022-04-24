Валерий Газзаев: «Динамо» не будет фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер московских клубов «Динамо» и ЦСКА оценил шансы команд в очном поединке в рамках 26-го тура чемпионата РПЛ.

«В дерби нет фаворита, несмотря на то, что «Динамо» находится на втором месте, а ЦСКА - на четвертом. Это прежде всего матч престижа и репутации. ЦСКА последние игры, к сожалению, проводит неудачно с точки зрения результата. Сейчас команде надо хотя бы закрепиться в тройке. Что касается «Динамо», команда ведет борьбу за первое место. Матч будет интересный с точки зрения раскладов в турнирной таблице.», - добавил собеседник агентства.

Добавим, что «Динамо», набравшее 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от петербургского «Зенита» на три очка. Армейцы (44) замыкают тройку лидеров.