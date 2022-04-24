Вячеслав Колосков: Ничего особенного в победе «Рубина» над «Арсеналом» не вижу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча 26-го тура между казанским «Рубином» и тульским «Арсеналом» (1:0).

Автором единственного гола стал полузащитник Александр Ломовицкий

«Не надо петь победную оду «Рубину», «Арсенал» на последнем месте находится! Ничего особенного в этом не вижу. Слуцкий тоже спокойно работал, никаких проблем не было. Никто его не увольнял. У него было полное доверие», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Отметим, что «Рубин» с 29 очками поднялся на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Миодрага Божовича расположились на 13-й строчке, имея в своем активе 28 очков.