Анатолий Бышовец: Победа «Рубина» над «Арсеналом» помогла Слуцкому сохранить пост главного тренера

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на победу «Рубина» в матче 26-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).

Казанский клуб прервал серию из семи матчей без побед во всех соревнованиях.

«Для Слуцкого победа над «Арсеналом» помогла сохранить место главного тренера. У «Арсенала» было мало шансов добиться победы, потому что у команды большие проблемы и по игре, и по составу, и в клубе», — приводит «Чемпионат» слова Бышовца.

«Рубин» с 29 очками поднялся на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» расположился на 13-й строчке, имея в своем активе 28 очков.