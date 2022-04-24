Терюшков заявил, что «Химки» не ошиблись с назначением Юрана на пост главного тренера клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу игры клуба под руководством Сергея Юрана.

Отметим, что 52-летний специалист возглавил подмосковный клуб 23 февраля этого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. При нем коллектив одержал четыре победы, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

– Сергей Юран всегда был отличным мотиватором. Он умеет работать с молодежью, раскрывать игроков, формирует команду. Этого нам не хватало. С Сергеем Николаевичем мы не ошиблись. Свою работу делает профессионально, – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 24 апреля, «Химки» на своем поле обыграли «Крылья Советов» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России. В данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

1 мая «Химки» сыграют дома против «Уфы».