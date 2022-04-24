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Гунько считает, что Глушенков и Мирзов могут вернуться в «Спартак»

Оба футболиста отданы в аренду другим командам.
24 апреля 2022 17:25
автор: Александр Поволоцкий

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал удачную игру игроков красно-белых в составе других клубов.

Отметим, что в матче «Химки» - «Крылья Советов» (4:1) Резиуан Мирзов отличился в составе подмосковной команды, а Максим Глушенков забил за самарский коллектив. Оба футболиста принадлежат «Спартаку».

«Как так получается, что в «Спартаке» у Мирзова и Глушенкова не удавалось себя проявлять, а в клубах-средниках все получается? В «Спартаке» на любого футболиста оказывается большое давление, потому что команда всегда ставит перед собой максимальные задачи во всех турнирах и имеет огромную армию болельщиков, которые также требуют результата. Футболисты «Спартака», отданные в аренду, для того и отданы, чтобы получать игровую практику и время. Естественно, у любого игрока есть шанс вернуться», — цитирет Гунько «Метарейтинг».

источник: «Метарейтинг»
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