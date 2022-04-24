«Уфа» планирует заработать на продаже Агаларова не менее 10-12 миллионов евро

Руководство «Уфы» рассматривает возможность продажи форварда клуба Гамида Агаларова по окончании текущего сезона.

Как сообщает портал «Метарейтинг», команда из Башкортостана готова отпустить 21-летнего россиянина, если за его трансфер будет предложено не менее 10-12 миллионов евро.

Добавим, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В нынешнем сезоне футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 25 сыгранных матчах. Действующий контракт нападающего рассчитан до 31 декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.