Гол Пулишича принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле обыграл «Вест Хэм».
Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автор0ом единственного гола на 90-й минуте стал Кристиан Пулишич.
По желтой карточке в матче получили Маркос Алонсо (»Челси», 82-я минута) и Крэйг Доусон (»Вест Хэм», 85).
«Аристократы» остались третьими с 65 очками. «Молотобойцы» с 52 очками располагаются на седьмой строчке.
АПЛ
34-й тур
«Челси» (Лондон) - «Вест Хэм» (Лондон) - 1:0 (0:0)
Гол: Пулишич, 90.
источник: «Советский спорт»