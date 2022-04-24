«Наполи» потерпел гостевое поражение от «Эмполи», ведя по ходу встречи в два мяча

Матч 34-го тура чемпионата Италии «Эмполи» – «Наполи» завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2.

Отметим, что по ходу встречи неаполитанцы имели преимущество в два гола после того, как забитыми мячами отличились нападающие Дрис Мертенс (44-я минута) и Лоренцо Инсинье (53). Однако команда Аурелио Андреаццоли смогла не только сравнять счет, но и добиться домашней победы. Авторами голов стали полузащитник Лиэм Хендерсон (80) и форвард Андреа Пинамонти (83, 88).

Таким образом, «Наполи» остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 67 очков. «Эмполи» идет 14-м (37 очков).

30 апреля «Наполи» сыграет дома против «Сассуоло», а «Эмполи» днем позже на своем поле примет «Торино».

Чемпионат Италии

34-й тур

«Эмполи» – «Наполи» – 3:2 (0:1)

Голы: Хендерсон, 80. Пинамонти, 83, 88 – Мертенс, 44. Инсинье, 53.