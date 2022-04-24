«Ростов» нанес поражение «Спартаку» в домашнем матче РПЛ

«Ростов» в домашнем матче 26-го тура РПЛ сыграл вничью с московским «Спартаком» - 3:2.
Первыми в матче отличились хозяева, на 14-й минуте гол забил Роман Тугарев. «Спартак» сравнял счет благодаря голу Александра Соболева (17).
«Ростов» вновь вышел вперед после точного удара Дмитрия Полоза (75) с 11-метровой отметки. Руслан Литвинов сравнял счет на 91-й минуте. Победу хозяев принес гол Али Соу (90+5) с пенальти.
Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 34 очка и занимает восьмое место в таблице. «Спартак» идет на десятой строчке, имея 31 очко.
В следующем туре «Краснодар» - «Ростов» (30 апреля) и «Спартак» - «Крылья Советов» (1 мая).
РПЛ
26-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Москва) - 3:2 (1:1)
Голы: Тугарев, 14; Полоз, 75 (пен.); Соу, 90+5 (пен.) - Соболев, 17; Литвинов, 90+1.