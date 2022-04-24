Смолов и Шиманьски выйдут в стартовом составе «Динамо» на гостевой матч с ЦСКА

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 26-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча московских команд состоится сегодня, 24 апреля. Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры назначен Сергей Карасев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи, Заболотный
«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.
Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Что касается «Динамо», то команда Сандро Шварца идет второй (52 очка).
Матч первого круга между клубами завершился победой бело-голубых со счетом 2:1.
источник: «Советский спорт»