«Играйте сами по вашим правилам». Салихова - о судействе Мешкова в матче «Ростов» - «Спартак»

Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна оценила работу судьи Виталия Мешкова в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).
Напомним, что два из трех мячей победители забили с пенальти. Решающий гол на 95-й минуте забил Али Соу.
«Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», — приводит «Чемпионат» слова Салиховой.
«Спартак» идет на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея 31 очко.
источник: Чемпионат.com