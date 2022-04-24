Дмитрий Полоз: Максименко сказал, что уже видел, как я не забил пенальти

Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз оценил игру своей команды в матче 26-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака» (3:2).
Отметим, что нападающий реализовал пенальти на 75-й минуте при счете 1:1.
«Когда назначили второй пенальти, я думал на скамейке: «Пусть забьет, да и все». Пропустили гол в концовке, было обидно. Хорошо, что Соу забил. О чем говорил с Максименко перед своим пенальти? Он сказал, что уже видел, как я не забил 11-метровый. Я ответил, что такое было всего один раз в жизни. Посмеялись, всё в порядке», — заявил Полоз в эфире телеканала «Матч Премьер».
источник: Телеканал «Матч Премьер»