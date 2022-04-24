Ваноли оценил работу судьи в матче «Спартака» с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал судейство в матче 26-го тура чемпионата РПЛ с «Ростовом» (2:3).

Отметим, что Мешков отменил два гола красно-белых. В ворота «Спартака» было назначено два пенальти, которые были реализованы.

«Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем всё как всегда», — заявил итальянский специалист в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» идет на десятой строчке в турнирной таблице, имея 31 очко. В следующем туре команда Ваноли примет «Крылья Советов». Игра состоится 1 мая.