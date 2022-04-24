«Базель» разгромил «Люцерн», Чалов отличился после выхода на замену

«Базель» нанес поражение «Люцерн» в матче 31-го тура чемпионата Швейцарии - 3:0.

Российский форвард хозяев поля Федор Чалов появился на поле на 65-й минуте встречи. Он заменил Себастьяно Эспозито. На 88-й минуте Чалов забил третий мяч «Базеля» в матче.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел десять матчей в чемпионате Швейцарии, в которых забил четыре мяча и отдал один результативный пас.

Добавим, что «Базель» набрал 56 очков после 31 игры и занимает второе место в турнирной таблице.