«Ростов» обратился к главному тренеру «Спартака» Ваноли после матча 26-го тура РПЛ

Пресс-служба «Ростова» в своих соцсетях опубликовала пост, обращенный к главному тренеру «Спартака» Паоло Ваноли.

Отметим, что сегодня, 24 апреля, подопечные Валерия Карпина дома обыграли красно-белых со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Роман Тугарев, а также Дмитрий Полоз и Али Соу, отличившиеся с пенальти.

– Шах и мат, господин Ваноли, – написано в послании дончан.

Добавим, что «Ростов» одержал свою четвертую победу кряду в РПЛ и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Что касается «Спартака», то москвичи идут девятыми (31 очко).

30 апреля «Ростов» сыграет в гостях против «Краснодара», а «Спартак» днем позже у себя примет «Крылья Советов».