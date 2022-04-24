«Квалификация судей совершенно нулевая». Газзаев - о работе арбитров на матче «Ростов» - «Спартак»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев подверг критике работу судей в РПЛ после матча 26-го тура «Ростов» - «Спартак» (3:2).

Главный арбитр встречи Виталий Мешков отменил два гола красно-белых. В ворота «Спартака» было назначено два пенальти, которые были реализованы Дмитрием Полозом и Али Соу.

«Квалификация судей совершенно нулевая. Не могут разобраться в элементарных ситуациях. А что касается взаимодействия судей и VAR, то оно должно происходить в режиме онлайн, чтобы матч не останавливался. А мы по три-четыре паузы устраиваем. В целом игра «Ростов» — «Спартак» была интересной, но ошибки судейские приводят снова к обсуждению только этого вопроса» — цитирует Газзаева «Чемпионат».

«Ростов» располагается на восьмом месте, набрав 34 очка. «Спартак» идет на десятой строчке в турнирной таблице, имея 31 очко.