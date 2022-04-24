«Ливерпуль» переиграл «Эвертон» благодаря голам Робертсона и Ориги

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.
Победу команде Юргена Клоппа принесли точные удары Эндрю Робертсона и Дивока Ориги. Шотландский защитник отличился на 62-й минуте. Ориги забил на 85-й.
Таким образом, «мерсисайдцы» продлили серию без поражений и располагаются на втором месте в таблице, набрав 79 очка. «Эвертон» идет 18-м (29 очков).
30 апреля «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла». «Эвертон» днем позже примет «Челси».
Чемпионат Англии
34-й тур
«Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:0 (0:0)
Гол: Робертсон, 62.
источник: «Советский спорт»