Семин заявил, что арбитр Мешков принимал спорные решения в матче «Ростов» – «Спартак»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин оценил работу судей в матче 26-го тура чемпионата России «Ростов» – «Спартак» (3:2).

Отметим, что главный арбитр прошедшей встречи Виталий Мешков не засчитал два гола московской команды из-за офсайдов, а также поставил два 11-метровых удара в ворота красно-белых.

– В матче «Ростов» – «Спартак» были спорные моменты – их нужно будет разобрать. Например, гол Игнатова, который отменили. На мой взгляд, очень спорное решение. Нужно проанализировать: были ли касания при назначении двух пенальти в ворота «Спартака», – цитирует Семина «Чемпионат».

Добавим, что «Ростов» одержал свою четвертую победу кряду в РПЛ и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Что касается «Спартака», то подопечные Паоло Ваноли идут девятыми (31 очко).