Мостовой предлагал признать арбитра Мешкова лучшим игроком матча между «Ростовом» и «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал арбитра Виталия Мешкова по итогам матча 26-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Ростовом» (2:3).

Отметим, что в прошедшей встрече судья отменил два забитых мяча московской команды из-за офсайдов, а также поставил два 11-метровых удара в ворота красно-белых.

– Мне сегодня нужно было выбрать лучшего футболиста матча «Ростов» – «Спартак». Я спросил: можно ли подарить приз судье? Понимаю, что судейская работа непростая, но есть VAR, есть люди, которые там сидят. Лишний раз убеждаюсь, что проблема в том, что никто из судей не играл в футбол, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Команда Валерия Карпина одержала свою четвертую победу кряду в чемпионате. «Спартак» идет девятым (31 очко).