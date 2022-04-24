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«Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии

Ранее команда российского специалиста вышла в финал национального Кубка.
«Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии
24 апреля 2022 20:51
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Ференцварош»

«Ференцварош» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Венгрии нанес поражение «Уйпешту» — 2:1.

Таким образом, команда Станислава Черчесова набрала 62 очка и досрочно заняла первое место. Чемпионство подопечным российского специалиста принесли голы Токмака Нгуена и Балинта Вечея.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Это его первый клуб после увольнения с поста главного тренера сборной России. В 2016 году специалист приводил «Легию» к победе в чемпионате Польши.

«Ференцварош» также сыграет в финале Кубка Венгрии. Соперник - команда «Пакш».

источник: «Советский спорт»
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