ЦСКА обыграл дома «Динамо» благодаря голу Эджуке

В матче 26-го тура РПЛ «Динамо» уступило на выезде ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором гола стал Чидера Эджуке. Нигериец забил на 67-й минуте.

Таким образом, красно-синие набрали 47 очков и вернулись на третье место в таблице. »Динамо» с 52 очками осталось на второй строчке.

Следующий матч в рамках РПЛ команда проведет 1 мая на выезде против «Ахмата». «Динамо» 30 апреля примет дома «Урал».

РПЛ

26-й тур

ЦСКА (Москва) - «Динамо» (Москва) - 1:0 (0:0)

Гол: Эджуке, 67.