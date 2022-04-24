«ПСЖ» может подписать контракт с Конте на два года

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может сменить место работы.

Как сообщает Le Parisien, 52-летний итальянец может возглавить «ПСЖ». Специалист готов подписать с парижским клубом соглашение на два года.

Отмечается, что «ПСЖ» принял решение расстаться с Маурисио Почеттино. Планировалось, что клуб возглавит Зинедин Зидана, но он намерен стать главным тренером сборной Франции.

В текущем сезоне «ПСЖ» гарантировал себе чемпионский титул. «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ после 33 матчей.