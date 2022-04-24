Салихова ответила Карпину, раскритиковавшему «Спартак» по итогам матча РПЛ с «Ростовом»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, сказанные после матча 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что сегодня, 24 апреля, ростовчане дома обыграли своего соперника со счетом 3:2. После игры Карпин заявил, что красно-белые, имеющие «большой бюджет» уступили его команде, в составе которой выступает большое количество молодых футболистов.

– Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка». И кто у него там дети в команде – Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян? – цитирует Салихову «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Команда Карпина одержала свою четвертую победу кряду в чемпионате. В свою очередь «Спартак» идет десятым (31 очко).