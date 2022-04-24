Роман Широков: Не знаю, что могут доказать победы Черчесова в чемпионате Польши и Венгрии

Экс-хавбек сборной России Роман Широков отреагировал на победу «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.

Команда, которой руководит Станислав Черчесов, обыграла в матче 29-го тура «Уйпешт» (2:1) и обеспечила себе первое место за четыре игры до конца соревнований.

«Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии. Мягко говоря, не самые топовые чемпионаты. И Черчесов выиграл чемпионат, когда большая часть за него была сделана. Посмотрим в следующем году. Он же, наверное, останется. Когда проведет полноценный сезон, тогда и посмотрим», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Добавим, что в 2016 году Черчесов приводил «Легию» к победе в чемпионате Польши.