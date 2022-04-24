Форвард ЦСКА Эджуке признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ с «Динамо»

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что лучшим игроком матча 26-го тура между ЦСКА и «Динамо» (1:0) стал фланговый нападающий красно-синих Чидера Эджуке.

Отметим, что в прошедшей встрече 24-летний нигериец вышел на поле 58-й минуте, заменив Юсуфа Языджи, и отличился забитым мячом. В нынешнем сезоне форвард забил пять голов и отдал четыре результативных передачи в 26 играх чемпионата.

В данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. 1 мая подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях с «Ахматом».