Сергей Степашин: Чемпионство «Динамо»? Главное – второе место и хорошее выступление в Кубке России

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался по поводу поражения бело-голубых от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что московская команда уступила впервые за последние шесть игр РПЛ. В данный момент коллектив занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

– Насчет чемпионства не знаю. Главное – второе место. И в Кубке России хорошо выступить. ЦСКА сегодня хорошо сыграл. Верю ли в победу в Кубке? Да, конечно. Шварц? Пока вопросов о том, что Шварц уходит после сезона, нет, – передает слова Степашина корреспондент «РБ Спорт».

Добавим, что Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. При нем команда одержала 31 победу, семь раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.