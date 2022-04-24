Алексей Березуцкий считает, что игровой спад Языджи связан с соблюдением поста в Рамадан

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался по поводу игры атакующего полузащитника команды Юсуфа Языджи в последних матчах.

Отметим, что в играх с «Уфой» (1:1), «Спартаком» (0:1) и «Динамо» (1:0) 25-летний турок не отличился результативными действиями. Сегодня, 24 апреля, в матче против бело-голубых хавбек был заменен на 58-й минуте.

– Пропустил какое-то количество тренировок. Беспокоила спина. Не может не сказаться, тяжело ему 90 минут. Все достаточно просто. Сейчас его состояние хорошее, но идет праздник мусульманский. Это мое мнение: когда держишь пост, играть весь матч невозможно, – цитирует Березуцкого Sport24.

Напомним, что Языджи пополнил состав ЦСКА в январе этого года. Российский клуб арендовал игрока у «Лилля» до конца текущего сезона с правом выкупа. Всего на счету футболиста восемь голов и два результативных паса в десяти встречах за армейцев.