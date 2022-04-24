Пономарев заявил, что «Динамо» займет четвертое место в РПЛ по итогам сезона-2021/22

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев негативно высказался об игре «Динамо» в гостевом матче 26-го тура чемпионата России с армейцами.

Отметим, что сегодня, 24 апреля, бело-голубые потерпели минимальное поражение от своего соперника со счетом 0:1. Команда Сандро Шварца уступила впервые за последние шесть игр РПЛ.

– «Динамо» укатится на четвертое место, у них нет абсолютно никакой игры, там каждый играет за себя, причем очень плохо. Смолов никакой, Захарян потерялся, Шиманьски иногда более-менее. С такой игрой они четвертое место займут точно, – цитирует Пономарева портал «Метарейтинг».

Добавим, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. При этом у петербуржцев есть один матч в запасе.