Смолов – журналисту на вопрос о возможном чемпионстве «Динамо»: Езжай в Питер, спроси

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос журналиста о возможном чемпионстве бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура.

Отметим, что в данный момент подопечные Сандро Шварца располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. При этом у петербуржцев есть одна игра в запасе.

– Чемпионство? Езжай в Питер, спроси, – приводит слова Смолова «Чемпионат».

Добавим, что в сезоне-2021/22 32-летний Смолов провел за «Динамо» восемь матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

30 апреля бело-голубые сыграют дома против «Урала».