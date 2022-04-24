Генич – о Мешкове: Думаю, что в матче «Ростов» – «Спартак» он подписал себе приговор до конца сезона

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением по поводу работы арбитра Виталия Мешкова в матче 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2).

Отметим, что в прошедшей встрече судья отменил два забитых мяча московской команды из-за офсайдов, а также поставил два 11-метровых удара в ворота красно-белых.

– После матча «Спартака» порой на первый план выходит не обсуждения игры, ошибок и мячей, а именно работа арбитров. Думаю, что сегодня, к сожалению, Мешков подписал себе приговор до конца сезона, – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Команда Валерия Карпина одержала свою четвертую победу кряду в чемпионате. «Спартак» идет десятым (31 очко).

Ранее президент РПЛ и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц раскритиковал судейские решения Мешкова в прошедшем матче.