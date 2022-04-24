«Милан» вырвал победу в гостевом матче с «Лацио», забив решающий гол на 92-й минуте

Матч 34-го тура чемпионата Италии «Лацио» – «Милан» завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.

Отметим, что в составе хозяев гол забил нападающий Чиро Иммобиле, отличившийся на 4-й минуте. Соперник ответил забитыми мячами форварда Оливье Жиру (50) и полузащитник Сандро Тонали (90+3).

Таким образом, «Милан» набрал 74 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» располагается на шестой строчке (56 очков).

1 мая «россонери» сыграют дома против «Фиорентины», а римский клуб днем ранее отправится в гости к «Специи».

Чемпионат Италии

34-й тур

«Лацио» – «Милан» – 1:2 (1:0)

Голы: Иммобиле, 4 – Жиру, 50. Тонали, 90+3.