«Барселона» дома минимально уступила «Райо Вальекано» в перенесенном матче

Футболисты «Барселоны» на своем поле потерпели поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит в начале первого тайма. Его автором стал полузащитник гостей Альваро Гарсия, отличившийся на седьмой минуте.

Несмотря на поражение, «Барселона» осталась на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 63 набранных очка. «Райо Вальекано» поднялся на 11-ю строчку (40 очков).

1 мая каталонцы сыграют дома против «Мальорки», а команда из Мадрида в тот же день у себя примет «Реал Сосьедад».

Чемпионат Испании

21-й тур

«Барселона» – «Райо Вальекано» – 0:1 (0:1)

Гол: Гарсия, 7.