Бийол считает, что третье место ЦСКА в РПЛ по итогам сезона станет неплохим результатом для клуба

Центральный защитник ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями после домашней победы своей команды над «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 67-й минуте усилиями флангового нападающего армейцев Чидеры Эджуке, отличившегося с передачи хавбека Хорхе Карраскаля.

– Нам нужно было возвращать ту игру, которая нас была в марте. Каждый отдал все силы, чтобы добиться успеха. Цели ЦСКА на остаток сезона? Думаю, мы можем бороться за второе место, но и третье – тоже станет неплохим результатом, – цитирует Бийола «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

1 мая красно-синие сыграют в гостях против «Ахмата».