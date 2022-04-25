Ловчев раскритиковал игру защитников «Спартака» Чернова и Кофрие в матче с «Ростовом»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением по поводу поражения московской команды от «Ростова» (2:3) в гостевом матче 26-го тура чемпионата России.

В частности, бывший футболист красно-белых выступил с критикой в адрес защитников столичного клуба, а именно Максимилиано Кофрие и Никиты Чернова.

– Я бы оторвал голову Кофрие. Вот он опекает игрока, так и играй до конца с ним. Чернов и Кофрие – два человека, которые просто не отвечают ни за что в штрафной, – цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Добавим, что 75-й минуте встречи Кофрие нарушил правила против форварда соперников Дмитрия Полоза в штрафной площади москвичей. Арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар, который удачно реализовал все тот же Полоз.

В данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От зоны стыковых матчей подопечных Паоло Ваноли отделяют три очка.

1 мая московский клуб сыграет дома против «Крыльев Советов».