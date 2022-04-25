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Баженов уверен, что «Спартак» не покинет РПЛ по итогам текущего сезона

После 26 сыгранных туров красно-белые располагаются на десятом месте в таблице, набрав 31 очко.
25 апреля 2022 10:41
автор: Владислав Корегин

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России, в котором красно-белые на выезде уступили «Ростову» (2:3).

Отметим, что в последних шести встречах РПЛ московский клуб одержал лишь одну победу, обыграв «Арсенал» (3:0). При этом коллектив два раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

– К судейству было очень много вопросов, у меня есть большие вопросы по второму отмененному голу. Вылетит ли «Спартак»? Ну нет, до этого дело не дойдет. «Спартак» всегда в Ростове тяжело играет, в этот раз тоже. У Карпина всегда особая атмосфера складывается в матчах против «Спартака», – цитирует Баженова РБК.

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От зоны стыковых матчей подопечных Паоло Ваноли отделяют три очка.

1 мая столичный клуб сыграет дома против «Крыльев Советов».

источник: РБК
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