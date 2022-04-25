Червиченко считает, что в матче ЦСКА – «Динамо» была похоронена интрига за первое место в РПЛ

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо» (1:0).

Отметим, что бело-голубые потерпели свое первое поражение в последних шести играх РПЛ. В данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. При этом у петербуржцев есть один матч в запасе.

– Игра была строгой, скучной. Были моменты у динамовцев, но у армейцев их было больше. Наверное, сегодня похоронили интригу в РПЛ по поводу первого места. Не думаю, что ЦСКА догонит «Динамо» – преимущество в пять очков не упустят, – цитирует Червиченко «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 25 апреля, лидер РПЛ «Зенит» сыграет в гостях против «Краснодара». В случае победы сине-бело-голубые увеличат отрыв от «Динамо» на шесть очков.