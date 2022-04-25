Тухель подтвердил уход Рюдигера из «Челси» по окончании текущего сезона

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу будущего центрального защитника Антонио Рюдигера в лондонском клубе.

Отметим, что действующий контракт 29-летнего немца с командой АПЛ истекает 30 июня 2022 года.

– В данный момент ситуация такова, что Рюдигер хочет уйти из клуба. Об этом он мне рассказал во время личной беседы. Клуб сделал все возможное, чтобы сохранить его. Однако в условиях санкций это было сделать невероятно трудно. Действительно, его уход разочаровывает. Мы будем сильно по нему скучать, – цитирует Тухеля Sky Sports.

Напомним, что Рюдигер выступает за «Челси» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 196 матчей, забил 12 голов и отдал семь ассистов. Вместе с «аристократами» футболист стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.