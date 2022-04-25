В «Уфе» опровергли слухи о том, что клуб хочет получить не менее 10-12 миллионов евро за Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу возможной продажи нападающего клуба Гамида Агаларова летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что команда из Башкортостана готова отпустить 21-летнего россиянина, если за его трансфер будет предложено не менее 10-12 миллионов евро.

– Суммы не соответствуют действительности, это выдумка. Много раз говорил, что наш клуб никогда не завышает цены на футболистов, не препятствует переходу, если предложение устраивает «Уфу» и игрока или тренера, – цитирует Газизова «Матч ТВ».

Добавим, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В нынешнем сезоне футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 25 сыгранных матчах. Действующий контракт нападающего рассчитан до 31 декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.