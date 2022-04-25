Черников не будет включен в стартовый состав «Краснодара» на матч с «Зенитом» из-за микротравмы

Опорный полузащитник «Краснодара» Александр Черников не сыграет в стартовом составе своего клуба в домашнем матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Как сообщает «Чемпионат», 22-летний хавбек не выйдет на поле с первых минут из-за микротравмы. В нынешнем сезоне Черников провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забив два гола.

Отметим, что матч «Краснодар» – «Зенит» состоится сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк.

В данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. Краснодарцы идут шестыми (39 очков). При этом у южан есть одна игра в запасе.