Суарес уйдет из «Атлетико» летом 2022 года на правах свободного агента

Руководство «Атлетико» не планирует продлевать контракт с форвардом клуба Луисом Суаресом.
Согласно данным AS, 35-летний уругваец покинет стан «матрасников» свободным агентом по окончании текущего сезона, поскольку его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 30 июня 2022 года.
Ранее появилась информация, что в услугах футболиста заинтересованы «Фенербахче» и «Бешикташ».
Напомним, что Суарес перешел в «Атлетико» в сентябре 2020 года. Всего за клуб нападающий отыграл 79 матчей, забил 34 гола и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне он вместе с командой стал чемпионом Испании.
источник: AS