Польский арбитр Марциняк рассудит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Вильярреал»

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из судей обслужит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

По информации источника, главным арбитром предстоящей встречи станет представитель Польши Шимон Марциняк. Помощниками 41-летнего специалиста станут его соотечественники – Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Славко Винчич из Словении. Отвечать за работу VAR будут Томаш Квятковски и Бартош Франковски.

Напомним, что игра «Ливерпуль» – «Вильярреал» состоится 27 апреля на стадионе «Энфилд». Начало – в 22:00 мск. Ответная встреча пройдет 3 мая в Испании.