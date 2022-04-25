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Польский арбитр Марциняк рассудит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Вильярреал»

Очная встреча английской и испанской команд состоится 27 апреля.
25 апреля 2022 13:39
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из судей обслужит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

По информации источника, главным арбитром предстоящей встречи станет представитель Польши Шимон Марциняк. Помощниками 41-летнего специалиста станут его соотечественники – Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Славко Винчич из Словении. Отвечать за работу VAR будут Томаш Квятковски и Бартош Франковски.

Напомним, что игра «Ливерпуль» – «Вильярреал» состоится 27 апреля на стадионе «Энфилд». Начало – в 22:00 мск. Ответная встреча пройдет 3 мая в Испании.

источник: UEFA (УЕФА)
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