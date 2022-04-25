Радимов считает, что «Краснодар» способен создать проблемы «Зениту» в матче 26-го тура РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу матча 26-го тура чемпионата России между петербургским клубом и «Краснодаром».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 25 апреля, в Краснодаре. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк (Калуга).

– «Краснодар» играет дома, поэтому они могут создать проблемы «Зениту». В любом случае «Зенит» – фаворит. Однако игра будет непредсказуемой. Не думаю, что психологически скажется вылет из Кубка России от «Алании», – цитирует Радимова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. Краснодарцы идут шестыми (39 очков). При этом у «быков» есть одна игра в запасе.

Матч первого круга между командами завершился победой бело-сине-голубых со счетом 3:2.